Вилков — о дисквалификации Макарова: посидит и подумает

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Михаил Вилков прокомментировал дисквалификацию полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова.

«Зная Макарова, ему мало двух матчей. Парень сложный для всех арбитров. Постоянно чем-то недоволен и провоцирует игроков другой команды. Два матча — адекватная дисквалификация. Можно было добавить. По крайней мере он посидит и подумает», — цитирует Вилкова «РБ Спорт».

По его мнению, Макаров проявил «абсолютное неуважение к профессии арбитра».

«Считаю, что ребята молодцы, отметили это в протоколе. Это хороший повод, чтобы футболисты немного прикрыли свои ротики», — заключил Вилков.

Макаров обратился к боковому арбитру после поражения и сказал, что в следующий раз подарит ему билеты в цирк.

Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что хавбек «Динамо» Макаров вызван на заседание КДК РФС за оскорбление ассистента арбитра.