военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гаджиев — о смене гражданства спортсменами: массового оттока из РПЛ не будет

Короткая ссылка
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о смене гражданства российскими футболистами.
Гаджиев — о смене гражданства спортсменами: массового оттока из РПЛ не будет
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Массового оттока из РПЛ не будет, просто в отдельных турнирах некоторые спортсмены могут решить выступать за другие сборные. Если говорить о странах СНГ, то я всё равно смотрю на них как на близкие нам. Посмотрите, сколько в России живёт армян, грузин, азербайджанцев, киргизов. Не вижу ничего плохого, если некоторые футболисты будут выступать за эти сборные. Ведь они всё равно останутся в РПЛ. Негативно я смотрю на решение ФИФА и УЕФА, политические постановки. А это оцениваю нормально», — рассказал Гаджиев в интервью RT.

Ранее Гаджиев высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить