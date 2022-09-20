Гаджиев — о смене гражданства спортсменами: массового оттока из РПЛ не будет

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о смене гражданства российскими футболистами.

«Массового оттока из РПЛ не будет, просто в отдельных турнирах некоторые спортсмены могут решить выступать за другие сборные. Если говорить о странах СНГ, то я всё равно смотрю на них как на близкие нам. Посмотрите, сколько в России живёт армян, грузин, азербайджанцев, киргизов. Не вижу ничего плохого, если некоторые футболисты будут выступать за эти сборные. Ведь они всё равно останутся в РПЛ. Негативно я смотрю на решение ФИФА и УЕФА, политические постановки. А это оцениваю нормально», — рассказал Гаджиев в интервью RT.

Ранее Гаджиев высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до квалификации чемпионата Европы 2024 года.