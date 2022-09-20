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Железняков — о ситуации с Дэвис и Смолкиным: я не могу верить слухам и домыслам

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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказался о ситуации вокруг российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.
Железняков — о ситуации с Дэвис и Смолкиным: я не могу верить слухам и домыслам
  • AFP
  • © Anne-Christine POUJOULAT

«Я Тутберидзе ещё не видел, и не обговорили эту тему. Если это на самом деле так, то в ближайшее время эта информация всплывёт в официальных источниках, но я очень сомневаюсь в этом. Было очень много лживой информации, потом опровергали всё. Я не могу верить слухам и домыслам», — цитирует Железнякова Metaratings.

Ранее стало известно, что фигуристы выступят на Кубке вызова в США. Турнир является отбором для участия в чемпионате страны.

Дэвис в соцсетях опровергла эту информацию, но также рассказала, что дуэт пропустит контрольные прокаты сборной России.

Танцевальный дуэт тренируется в США. В межсезонье Тутберидзе дважды летала в Штаты, чтобы навестить дочь. СМИ сообщали, что фигуристы поженились в марте 2022 года.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская выделила два момента в ситуации с Дэвис и Смолкиным.

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