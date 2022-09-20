Лаксальт: хочу выиграть трофей с «Динамо»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, что счастлив в московской команде и хочет выиграть трофей.

«Это моя работа — играть в футбол. Надо играть в России, буду выступать тут. Конечно, каждый из нас хочет играть в Европе, в Лиге чемпионов. Сейчас я думаю только про игру за «Динамо». Повторюсь, я здесь счастлив. Я хочу выиграть трофей с «Динамо». У меня ещё два года контракта», — цитирует Лаксальта «РБ Спорт».

29-летний защитник выступал за «Милан», «Эмполи», «Дженоа», «Болонью», «Торино», «Селтик». В 2021 году футболист присоединился к «Динамо». Он провёл за столичный клуб 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Динамо» (16) располагается на шестой позиции в чемпионате России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (26).

Ранее Лаксальт объяснил, почему «Динамо» проиграло «Зениту».