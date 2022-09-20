Хавбек МЮ Фернандеш рассказал, что его оценивают не так, как других игроков АПЛ
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«У него было несколько плохих игр, и все говорили: ему всё ещё нужно адаптироваться, но когда происходит плохая игра у меня, то это было потому, что я не был на ней сосредоточен», — приводит слова Фернандеша The Athletic.
В пример футболист привёл форварда «Арсенала» Николя Пепе, который перешёл в «Ниццу».
28-летний Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из португальского «Спортинга» зимой 2020 года. Португалец сыграл за английский клуб 134 матча, забил 51 мяч и отдал 40 результативных передач.
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал результат матча второго тура групповой стадии Лиги Европы с «Шерифом».