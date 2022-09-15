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Тен Хаг — об игре Роналду в матче с «Шерифом»: Криштиану нужен был этот гол

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал результат матча второго тура групповой стадии Лиги Европы с «Шерифом».
Тен Хаг — об игре Роналду в матче с «Шерифом»: Криштиану нужен был этот гол
  • РИА Новости

«Роналду нужен был этот гол. Много раз в этом сезоне он был близок, он очень этого хотел. Мы рады за него, и команда хотела подарить ему гол. Ты всегда знаешь, что Криштиану забьёт пенальти», — цитирует тен Хага Sky Sports.

По его словам, «Шериф» играл очень прямолинейно и смог выиграть слишком много подборов на первых минутах.

«Но после определённого периода мы заиграли лучше, в нашей игре появилась глубина, и мы забили отличный гол», — добавил тен Хаг.

«Манчестер» в гостях переиграли «Шериф» со счётом 2:0. Мячи забили Джейдон Санчо (17-я минута) и Роналду (39-я, с пенальти).

МЮ одержал первую победу в текущем розыгрыше ЛЕ.

Ранее английский нападающий Мэйсон Гринвуд, обвиняемый в домашнем насилии, был включён в состав молодёжной команды «Манчестер Юнайтед».

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