Хасбик и Пауло Коста устроили перепалку в соцсетях
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«Если вы не ненавидите этого малыша, вы странные люди. Спокойной ночи», — написал Коста под видеороликом Хасбика.
Россиянин не остался в долгу и ответил бойцу: «Ты так же плох, как и Конор».
Ранее Конор Макгрегор в очередной раз оскорбил Хасбика, выложив мем с изображением себя и блогера. Он также назвал россиянина калекой.
Напомним, что Хасбик является близким другом российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Ранее сообщалось, что российский блогер Хасбик станет героем компьютерной игры UFC.