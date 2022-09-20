Хасбик и Пауло Коста устроили перепалку в соцсетях

Российский блогер Хасбик и бразильский боец UFC Пауло Коста публично выяснили отношения в социальных сетях.

«Если вы не ненавидите этого малыша, вы странные люди. Спокойной ночи», — написал Коста под видеороликом Хасбика.

Россиянин не остался в долгу и ответил бойцу: «Ты так же плох, как и Конор».

Ранее Конор Макгрегор в очередной раз оскорбил Хасбика, выложив мем с изображением себя и блогера. Он также назвал россиянина калекой.

Напомним, что Хасбик является близким другом российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что российский блогер Хасбик станет героем компьютерной игры UFC.