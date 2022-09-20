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Газизов: дело о выплате Федуном 89 млн рублей вернут в Верховный суд

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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о том, что Верховный суд Башкортостана снял с рассмотрения дело о выплате экс-президентом клуба Леонидом Федуном 89 млн рублей.
Газизов: дело о выплате Федуном 89 млн рублей вернут в Верховный суд
  • РИА Новости

«Дело вернут в Верховный суд, вот и всё. Никто ни в чём не отказал. Есть определённый момент, который нужно привести в правовую форму. Это займёт определённое время. Думаю, до конца года всё должно быть решено», — цитирует Газизова ТАСС.

В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 89 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Верховный суд снял с рассмотрения дело о выплате Федуном Газизову 89 млн рублей.

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