Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подал новый иск к экс-президенту клуба Леониду Федуну на 365 млн рублей.

«Господин Газизов подал новый иск к Федуну на 365 млн рублей. Сделано это было ещё летом. Дело поступило в суд, рассмотрение должно быть в ближайшее время», — цитирует юриста «Спартака» Татьяну Завьялову РИА Новости.

В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 89 млн рублей.

На данный момент Газизов является генеральным директором «Уфы».

Ранее суд снял с рассмотрения дело о выплате Федуном Газизову 89 млн рублей.