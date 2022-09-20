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Суд снял с рассмотрения дело о выплате Федуном Газизову 89 млн рублей

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Верховный суд Республики Башкортостан снял с рассмотрения дело о выплате бывшим президентом «Спартака» Леонидом Федуном 89 млн рублей экс-генеральному директору клуба Шамилю Газизову.
Суд снял с рассмотрения дело о выплате Федуном Газизову 89 млн рублей
  • РИА Новости

«Дело сняли с рассмотрения, в любом случае это итоги», — цитирует юриста «Спартака» Елену Чачуа ТАСС.

Представляющая интересы «Спартака» Татьяна Завьялова заявила, что суд вынес очевидное решение.

28 июля Верховный суд Башкортостана отказал Газизову в восстановлении в должности и компенсации за увольнение. В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 89 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России отказал Газизову во взыскании 450 млн рублей со «Спартака».

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