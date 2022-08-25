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Верховный суд России отказал Газизову во взыскании 450 млн рублей со «Спартака»

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Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова заявила, что Верховный суд России отказал Шамилю Газизову в компенсации за увольнение из столичного клуба.
Верховный суд России отказал Газизову во взыскании 450 млн рублей со «Спартака»
  • РИА Новости

«Везде Газизову было отказано, тогда он подал жалобу на имя председателя Верховного суда, но и там был отказ. Кроме того, такой же путь был проделан по иску о взыскании со «Спартака» 450 млн рублей. Так вышло, что в тот же день коллегия по экономическим делам также отказала Газизову в удовлетворении его претензий», — цитирует Завьялову РИА Новости.

По её словам, для столичного клуба было очень важно, чтобы оба иска прошли весь этот путь, поскольку в процессе судебных тяжб были открыты обстоятельства, которые прописали в решениях. Юрист также отметила, что продолжается процесс о восстановлении Газизова на работе в «Спартаке», но решение с большой долей вероятности будет аналогичным.

«Панируем в ближайшее время оформить иск ещё примерно на 10 млн рублей в качестве компенсации судебных издержек. Из-за всех этих процессов приходилось много летать в Уфу, затраты были внушительные. Как выигравшая сторона имеем полное право на компенсацию», — добавила Завьялова.

28 июля Верховный суд республики Башкортостан отказал Газизову в восстановлении в должности и компенсации за увольнение. В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.

Ранее Завьялова заявила, что уход Леонида Федуна с поста президента столичного клуба не повлияет на ход судебных разбирательств с Газизовым.

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