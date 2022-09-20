Саблист Лоханов, уехавший в США, исключён из сборной России

Саблист Константин Лоханов исключён из состава сборной России по фехтованию 9 сентября.

Документ об изменениях в списке кандидатов в сборную России появился на сайте Министерства спорта.

По информации «Матч ТВ», Лоханов улетел в США, чтобы стать тренером. Отмечается, что он звал с собой жену — двукратную олимпийскую чемпионку Софию Позднякову. Она отказалась ехать за ним и подала на развод.

София — дочь президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. За Лоханова она вышла замуж в сентябре 2020 года.

Ранее Поздняков отметил сокращение оттока российских спортсменов в другие сборные.