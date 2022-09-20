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Саблист Лоханов, уехавший в США, исключён из сборной России

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Саблист Константин Лоханов исключён из состава сборной России по фехтованию 9 сентября.
Саблист Лоханов, уехавший в США, исключён из сборной России
  • Gettyimages.ru
  • © Devin Manky

Документ об изменениях в списке кандидатов в сборную России появился на сайте Министерства спорта. 

По информации «Матч ТВ», Лоханов улетел в США, чтобы стать тренером. Отмечается, что он звал с собой жену — двукратную олимпийскую чемпионку Софию Позднякову. Она отказалась ехать за ним и подала на развод.

София — дочь президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. За Лоханова она вышла замуж в сентябре 2020 года.

Ранее Поздняков отметил сокращение оттока российских спортсменов в другие сборные.

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