37-летний Модрич сыграет на Евро-2024

Врач сборной Хорватии Зоран Бахтиярович рассказал, что полузащитник Лука Модрич будет выступать за национальную команду до чемпионата Европы 2024 года.

«Я планировал уйти, когда Лука и старшее поколение игроков попрощаются со сборной. Однако Модрич решил остаться до Евро-2024, а мне дождаться этого будет сложно», — цитирует врача пресс-служба сборной Хорватии.

Напомним, что игрок продолжает выступать в мадридском «Реале». Он стал самым возрастным автором гола клуба в Лиге чемпионов с 1965 года.

Напомним, что Евро-2024 пройдёт в Германии.

Ранее Лука Модрич назвал позором уход Каземиро в «Манчестер Юнайтед».