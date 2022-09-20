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37-летний Модрич сыграет на Евро-2024

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Врач сборной Хорватии Зоран Бахтиярович рассказал, что полузащитник Лука Модрич будет выступать за национальную команду до чемпионата Европы 2024 года.
37-летний Модрич сыграет на Евро-2024
  • Gettyimages.ru
  • © James Williamson - AMA

«Я планировал уйти, когда Лука и старшее поколение игроков попрощаются со сборной. Однако Модрич решил остаться до Евро-2024, а мне дождаться этого будет сложно», — цитирует врача пресс-служба сборной Хорватии.

Напомним, что игрок продолжает выступать в мадридском «Реале». Он стал самым возрастным автором гола клуба в Лиге чемпионов с 1965 года.

Напомним, что Евро-2024 пройдёт в Германии.

Ранее Лука Модрич назвал позором уход Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

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