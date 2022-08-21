Модрич назвал позором уход Каземиро в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич раскритиковал переход Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

«Уход Каземиро — это позор, мы вместе с ним вошли в историю, он был для нас фундаментальной фигурой, и нам будет его очень не хватать как игрока и человека», — цитирует Модрича DAZN.

По информации СМИ, футболист будет получать в английской команде €413 тыс. в неделю. Сумма трансфера составит порядка €60 млн. Контракт подписан на четыре года с опцией продления на один сезон.

30-летний бразилец присоединился к «Реалу» в 2013 году. Всего в составе сливочных он провёл 336 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 29 результативных передач.

Ранее в Португалии сообщили, что Криштиану Роналду решил остаться в МЮ из-за перехода Каземиро в команду.