В Португалии сообщили, что Роналду решил остаться в МЮ из-за перехода Каземиро в команду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду принял решение остаться в клубе из-за перехода хавбека Каземиро.

Как сообщает журналист Педру Алмейда в Twitter, игроки вместе выступали в составе мадридского «Реала», поэтому Роналду не хочет покидать МЮ.

По информации СМИ, Каземиро будет получать в английской команде €413 тыс. в неделю. Сумма трансфера составит порядка €60 млн. Контракт подписан на четыре года с опцией продления на один сезон.

30-летний бразилец присоединился к «Реалу» в 2013 году. Всего в составе сливочных он провёл 336 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 29 результативных передач.

Ранее сообщалось, что бывший голкипер МЮ Петер Шмейхель высказался о переходе Каземиро.