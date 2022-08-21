Шмейхель — о Каземиро в МЮ: стоило подписать кого-то с опытом игры в АПЛ

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался о переходе Каземиро в клуб из мадридского «Реала».

«Сумма трансфера и зарплата, учитывая возраст Каземиро, меня удивили. Может быть, стоило подписать кого-то с опытом игры в АПЛ, а в следующем сезоне рассмотреть Каземиро», — цитирует Шмейхеля BBC.

По информации СМИ, футболист будет получать в английской команде €413 тыс. в неделю. Сумма трансфера составит порядка €60 млн. Контракт подписан на четыре года с опцией продления на один сезон.

30-летний бразилец присоединился к «Реалу» в 2013 году. Всего в составе сливочных он провёл 336 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 29 результативных передач.

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