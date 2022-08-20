Источник: Роналду может продолжить карьеру в «Марселе»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Агент португальского футболиста Жорже Мендеш контактировал с представителями «Марселя», чтобы обсудить возможный трансфер, сообщает журналист Никколо Чеккарини в Twitter.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

После второго тура АПЛ МЮ занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.

Ранее Роналду отреагировал на информацию о том, что он вскоре покинет английский клуб.