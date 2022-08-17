Роналду: из последних 100 новостей обо мне только пять были правдивыми
«Они узнают правду, когда я дам интервью через пару недель. Средства массовой информации лгут. Из 100 новостей, которые они написали за последние несколько месяцев, только пять были правдивыми», — написал Роналду в социальных сетях.
16 августа стало известно, что «Атлетико» заинтересован в подписании Роналду.
Контракт МЮ с 37-летним нападающим действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов — 2022/23.
После второго тура АПЛ МЮ занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.
Ранее сообщалось, что совладелец МЮ Глейзер выступил против ухода Роналду.