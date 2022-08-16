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Manchester Evening News: совладелец МЮ Глейзер выступил против ухода Роналду

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Совладелец английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер высказался о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду из клуба.
Manchester Evening News: совладелец МЮ Глейзер выступил против ухода Роналду
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Manchester Evening News, Глейзер настаивает на том, чтобы форвард остался в МЮ, несмотря на желание футболиста покинуть клуб.

16 августа стало известно, что «Атлетико» заинтересован в подписании Роналду.

Контракт МЮ с 37-летним нападающим действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов — 2022/23.

Ранее бывший защитник МЮ Гари Невилл назвал причину проблем английского клуба.

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