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Невилл: «Манчестер Юнайтед» стал кладбищем для футболистов

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал причину проблем английского клуба.
Невилл: «Манчестер Юнайтед» стал кладбищем для футболистов
  • Gettyimages.ru

«Одна из главных проблем МЮ за последнее десятилетие в том, что клуб позволил тренерам контролировать трансферы. МЮ стал кладбищем для футболистов. Все задумываются перед тем, как перейти в клуб», — цитирует Невилла Mirror.

После второго тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. Команда уступила «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4).

Ранее Гари Невилл рассказал, чем для «Манчестер Юнайтед» обернётся уход нападающего Криштиану Роналду.

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