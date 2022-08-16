Невилл: «Манчестер Юнайтед» стал кладбищем для футболистов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал причину проблем английского клуба.

«Одна из главных проблем МЮ за последнее десятилетие в том, что клуб позволил тренерам контролировать трансферы. МЮ стал кладбищем для футболистов. Все задумываются перед тем, как перейти в клуб», — цитирует Невилла Mirror.

После второго тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. Команда уступила «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4).

Ранее Гари Невилл рассказал, чем для «Манчестер Юнайтед» обернётся уход нападающего Криштиану Роналду.