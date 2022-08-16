Невилл: если Роналду уйдет, МЮ может завершить сезон внизу таблицы АПЛ
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«Если «Манчестер Юнайтед» потеряет Роналду, у них никого не останется в той части поля, где нужно забивать голы. Если он уйдёт, я убеждён, что клуб завершит сезон в нижней части таблицы АПЛ», — цитирует Sky Sports.
Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов — 2022/23.
После второго тура АПЛ МЮ занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Роналду.