Невилл: если Роналду уйдет, МЮ может завершить сезон внизу таблицы АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, чем для клуба обернётся уход нападающего Криштиану Роналду.

«Если «Манчестер Юнайтед» потеряет Роналду, у них никого не останется в той части поля, где нужно забивать голы. Если он уйдёт, я убеждён, что клуб завершит сезон в нижней части таблицы АПЛ», — цитирует Sky Sports.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов — 2022/23.

После второго тура АПЛ МЮ занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Роналду.