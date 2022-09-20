Генеральный продюсер «Матч ТВ»: потеря АПЛ — самая ощутимая для канала

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что самой ощутимой потерей для канала стала Английская премьер-лига (АПЛ).

«Потеря АПЛ — самая ощутимая для канала. Это один из самых топовых турниров, за который мы бились. Мы вернули АПЛ, так скажем, на родину. Сейчас мы крайне опечалены тем фактом, что этого сезона у нас не будет», — цитирует Тащина «Чемпионат».

Он добавил, что телеканал рассчитывал на чемпионат Англии, который приносит хорошие средства по спонсорским контрактам. Он отметил, что руководители пытались до последнего найти варианты, чтобы транслировать АПЛ.

Напомним, что «Матч ТВ» транслировал игры АПЛ с июля 2021 года, когда была оформлена сделка между сторонами. В марте АПЛ также разорвала контракт с Okko после обострения ситуации на Украине.

Ранее в «Матч ТВ» сообщили, что канал не будет показывать новый сезон АПЛ из-за санкций.