военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Генеральный продюсер «Матч ТВ»: потеря АПЛ — самая ощутимая для канала

Короткая ссылка
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что самой ощутимой потерей для канала стала Английская премьер-лига (АПЛ).
Генеральный продюсер «Матч ТВ»: потеря АПЛ — самая ощутимая для канала
  • Gettyimages.ru
  • © Visionhaus

«Потеря АПЛ — самая ощутимая для канала. Это один из самых топовых турниров, за который мы бились. Мы вернули АПЛ, так скажем, на родину. Сейчас мы крайне опечалены тем фактом, что этого сезона у нас не будет», — цитирует Тащина «Чемпионат».

Он добавил, что телеканал рассчитывал на чемпионат Англии, который приносит хорошие средства по спонсорским контрактам. Он отметил, что руководители пытались до последнего найти варианты, чтобы транслировать АПЛ.

Напомним, что «Матч ТВ» транслировал игры АПЛ с июля 2021 года, когда была оформлена сделка между сторонами. В марте АПЛ также разорвала контракт с Okko после обострения ситуации на Украине.

Ранее в «Матч ТВ» сообщили, что канал не будет показывать новый сезон АПЛ из-за санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить