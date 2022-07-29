В «Матч ТВ» сообщили, что канал не будет показывать новый сезон АПЛ из-за санкций
- AFP
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«Из-за санкционного законодательства Великобритании «Матч ТВ» не покажет чемпионат Англии сезона-2022/2023, но договор не расторгнут. Надеемся, когда ситуация стабилизируется, реализовать свои планы — просто на год позже. Никакой политической подоплёки, которая мешала бы нам показывать эти турниры, нет», — цитируют Тащина «Ведомости».
Он также подчеркнул, что телеканал готов к любому развитию событий.
Напомним, что «Матч ТВ» транслировал игры АПЛ с июля 2021 года, когда была оформлена сделка между сторонами. В марте АПЛ также разорвала контракт с Okko после обострения ситуации на Украине.
Ранее «Матч ТВ» отстранил ведущую за критику программы о каминг-ауте Касаткиной.