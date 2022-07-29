В «Матч ТВ» сообщили, что канал не будет показывать новый сезон АПЛ из-за санкций

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, что телеканал не будет транслировать сезон-2022/23 Английской премьер-лиги из-за санкций правительства Великобритании.
В «Матч ТВ» сообщили, что канал не будет показывать новый сезон АПЛ из-за санкций
  • AFP
  • © JOE GIDDENS / POOL

«Из-за санкционного законодательства Великобритании «Матч ТВ» не покажет чемпионат Англии сезона-2022/2023, но договор не расторгнут. Надеемся, когда ситуация стабилизируется, реализовать свои планы — просто на год позже. Никакой политической подоплёки, которая мешала бы нам показывать эти турниры, нет», — цитируют Тащина «Ведомости».

Он также подчеркнул, что телеканал готов к любому развитию событий.

Напомним, что «Матч ТВ» транслировал игры АПЛ с июля 2021 года, когда была оформлена сделка между сторонами. В марте АПЛ также разорвала контракт с Okko после обострения ситуации на Украине.

Ранее «Матч ТВ» отстранил ведущую за критику программы о каминг-ауте Касаткиной.

 

 

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