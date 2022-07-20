«Матч ТВ» отстранил ведущую за критику программы о каминг-ауте Касаткиной

Короткая ссылка
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что Софья Тартакова была отстранена от эфиров телеканала.
«Матч ТВ» отстранил ведущую за критику программы о каминг-ауте Касаткиной
  • РИА Новости

«Матч ТВ» отстранил от эфиров ведущую Софью Тартакову, которая публично раскритиковала телеканал за ток-шоу «Есть тема!» по поводу каминг-аута теннисистки Дарьи Касаткиной», — написал в своём Telegram-канале Тащин.

По его словам, высказывания Тартаковой идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики.

«Мы с коллегами многое можем сказать друг другу лично или в переписках, иметь разное мнение о том или ином продукте телеканала, однако высказываться публично в этом ключе непозволительно», — подчеркнул Тащин.

Тартакова является пиар-агентом Дарьи Касаткиной и Андрея Рублёва. Теннисисты накануне дали понять, что могут сменить спортивное гражданство. Касаткина также призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Во время выпуска «Есть тема!» теннисисты были подвергнуты критике. Телеведущая заступилась за спортсменов.

Ранее известный спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на признание Касаткиной в нетрадиционной ориентации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить