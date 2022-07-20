«Матч ТВ» отстранил ведущую за критику программы о каминг-ауте Касаткиной

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что Софья Тартакова была отстранена от эфиров телеканала.

«Матч ТВ» отстранил от эфиров ведущую Софью Тартакову, которая публично раскритиковала телеканал за ток-шоу «Есть тема!» по поводу каминг-аута теннисистки Дарьи Касаткиной», — написал в своём Telegram-канале Тащин.

По его словам, высказывания Тартаковой идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики.

«Мы с коллегами многое можем сказать друг другу лично или в переписках, иметь разное мнение о том или ином продукте телеканала, однако высказываться публично в этом ключе непозволительно», — подчеркнул Тащин.

Тартакова является пиар-агентом Дарьи Касаткиной и Андрея Рублёва. Теннисисты накануне дали понять, что могут сменить спортивное гражданство. Касаткина также призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Во время выпуска «Есть тема!» теннисисты были подвергнуты критике. Телеведущая заступилась за спортсменов.

Ранее известный спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на признание Касаткиной в нетрадиционной ориентации.