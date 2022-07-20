Ведущая «Матч ТВ» назвала «грязным пятном» передачу «Есть тема!» о каминг-ауте Касаткиной

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Софья Тартакова, ведущая телеканала «Матч ТВ» и пиар-агент Дарьи Касаткиной и Андрея Рублёва, заступилась за российских теннисистов.
Ведущая «Матч ТВ» назвала «грязным пятном» передачу «Есть тема!» о каминг-ауте Касаткиной
  • РИА Новости

«Есть тема!» — грязное и засохшее пятно, которое рано или поздно само отвалится. Антон Анисимов, тебя никто не боится, потому что ты маленький и слабый. Ты не имеешь отношения к спорту», — написала телеведущая в социальных сетях.

Тартакова заявила, что очень гордится успехами Рублёва и Касаткиной. Она извинилась за то, что не смогла защитить теннисистов.

«Работать с вами — настоящий подарок. Простите, что не уберегла. Мне стыдно и больно, что вас обидели», — добавила Тартакова.

По её мнению, «Есть тема!» — «это шоу уродцев для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут пятиминутную славу».

«Целый час в эфире канала, где я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков. Я брезгую принимать участие в этом балагане, поэтому не пришла на передачу», — сказала она.

Касаткина и Рублёв накануне дали понять, что могут сменить спортивное гражданство. Касаткина также призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Во время выпуска «Есть тема!» теннисисты были подвергнуты критике.

Ранее известный спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на признание Касаткиной в нетрадиционной ориентации.

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