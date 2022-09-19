Свищёв: антироссийские настроения захлестнули многие спортивные федерации

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на требование Российского футбольного союза (РФС) к УЕФА отстранить главного тренера национальной команды Украины Александра Петракова.

«Обращение в ФИФА и УЕФА — совершенно верное решение, РФС всё делает правильно. За разжигание межнациональных конфликтов в спорте следует наказание, инциденты уже были. Значит, нужно это сделать и сейчас», — цитирует Свищёва «РБ Спорт».

По его словам, никто не имеет права призывать отстранять спортсменов от соревнований — это прерогатива суда, поэтому Петракова следует отстранить от должности тренера сборной Украины за такие высказывания.

«К сожалению, мы видим, что антироссийские настроения захлестнули многие спортивные федерации, поэтому решение может быть разным», — добавил Свищёв.

По информации The Guardian, 19 сентября РФС направил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой отстранить Петракова из-за его поведения и заявлений, представляющих собой политический посыл, явно нарушающий основополагающий принцип политического нейтралитета.

Ранее президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев рассказал, что не строит прогнозов по возвращению россиян на международную арену.