Гуляев — о заявлениях МОК о возможном допуске российских спортсменов: всегда верю в лучшее

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев рассказал, что не строит прогнозов по возвращению россиян на международную арену.

«Прогнозы дело неблагодарное. Но как уже говорил, я всегда верю в лучшее и надеюсь, что мы полноценно вернёмся на международный уровень», — сказал Гуляев журналистам.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава организации Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения отечественных спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.

Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже. Следующие зимние Игры состоятся в 2026 году в Милане.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что Россия пропустит две ближайшие Олимпиады из-за санкций.