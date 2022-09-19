Гуляев — о заявлениях МОК о возможном допуске российских спортсменов: всегда верю в лучшее
- РИА Новости
«Прогнозы дело неблагодарное. Но как уже говорил, я всегда верю в лучшее и надеюсь, что мы полноценно вернёмся на международный уровень», — сказал Гуляев журналистам.
МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Глава организации Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения отечественных спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.
Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже. Следующие зимние Игры состоятся в 2026 году в Милане.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что Россия пропустит две ближайшие Олимпиады из-за санкций.