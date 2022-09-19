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The Guardian: РФС требует от УЕФА отстранить главного тренера сборной Украины

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Российский футбольный союз (РФС) направил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой отстранить главного тренера национальной команды Украины Александра Петракова.
The Guardian: РФС требует от УЕФА отстранить главного тренера сборной Украины
  • Gettyimages.ru

«Заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта, представляют собой политический посыл, явно нарушающий основополагающий принцип политического нейтралитета», — приводит текст письма The Guardian.

В сообщении также отмечается, что такое поведение Петракова можно рассматривать как причастность к разжиганию ненависти на национальной основе и использованию футбола для утверждения политических взглядов.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира ещё не принято.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на призыв МВД Германии отстранить сборную России от участия в чемпионате Европы — 2024.

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