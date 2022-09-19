The Guardian: РФС требует от УЕФА отстранить главного тренера сборной Украины
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«Заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта, представляют собой политический посыл, явно нарушающий основополагающий принцип политического нейтралитета», — приводит текст письма The Guardian.
В сообщении также отмечается, что такое поведение Петракова можно рассматривать как причастность к разжиганию ненависти на национальной основе и использованию футбола для утверждения политических взглядов.
УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира ещё не принято.
Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на призыв МВД Германии отстранить сборную России от участия в чемпионате Европы — 2024.