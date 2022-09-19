The Guardian: РФС требует от УЕФА отстранить главного тренера сборной Украины

Российский футбольный союз (РФС) направил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой отстранить главного тренера национальной команды Украины Александра Петракова.

«Заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта, представляют собой политический посыл, явно нарушающий основополагающий принцип политического нейтралитета», — приводит текст письма The Guardian.

В сообщении также отмечается, что такое поведение Петракова можно рассматривать как причастность к разжиганию ненависти на национальной основе и использованию футбола для утверждения политических взглядов.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира ещё не принято.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на призыв МВД Германии отстранить сборную России от участия в чемпионате Европы — 2024.