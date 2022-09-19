военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Лайшев: Дэвис и Смолкин не такие выдающиеся фигуристы

Короткая ссылка
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о том, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин примет участие в Кубке вызова в США.
Лайшев: Дэвис и Смолкин не такие выдающиеся фигуристы
  • Gettyimages.ru

«Каждый вправе сам решать свою судьбу. Дэвис и Смолкин не такие выдающиеся фигуристы. У нас много и другой талантливой молодёжи. Зачем нам их осуждать и так сильно беспокоиться? В их поступке я не вижу никакой политической мотивации. Скорее всего, это из-за их карьеры», — цитирует Лайшева Sport24.

17 сентября журналист Дэйв Лиз сообщил в социальных сетях, что Дэвис и Смолкин примут участие в Кубке вызова в США.

В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.

Дэвис и Смолкин тренируются в США. В межсезонье Тутберидзе дважды летала в Штаты, чтобы навестить дочь. СМИ сообщали, что фигуристы поженились в марте 2022 года.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на предстоящее участие Дэвис и Смолкина в турнире в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить