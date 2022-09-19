Лайшев: Дэвис и Смолкин не такие выдающиеся фигуристы

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о том, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин примет участие в Кубке вызова в США.

«Каждый вправе сам решать свою судьбу. Дэвис и Смолкин не такие выдающиеся фигуристы. У нас много и другой талантливой молодёжи. Зачем нам их осуждать и так сильно беспокоиться? В их поступке я не вижу никакой политической мотивации. Скорее всего, это из-за их карьеры», — цитирует Лайшева Sport24.

17 сентября журналист Дэйв Лиз сообщил в социальных сетях, что Дэвис и Смолкин примут участие в Кубке вызова в США.

В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.

Дэвис и Смолкин тренируются в США. В межсезонье Тутберидзе дважды летала в Штаты, чтобы навестить дочь. СМИ сообщали, что фигуристы поженились в марте 2022 года.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на предстоящее участие Дэвис и Смолкина в турнире в США.