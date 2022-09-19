Лайшев: Дэвис и Смолкин не такие выдающиеся фигуристы
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«Каждый вправе сам решать свою судьбу. Дэвис и Смолкин не такие выдающиеся фигуристы. У нас много и другой талантливой молодёжи. Зачем нам их осуждать и так сильно беспокоиться? В их поступке я не вижу никакой политической мотивации. Скорее всего, это из-за их карьеры», — цитирует Лайшева Sport24.
17 сентября журналист Дэйв Лиз сообщил в социальных сетях, что Дэвис и Смолкин примут участие в Кубке вызова в США.
В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.
Дэвис и Смолкин тренируются в США. В межсезонье Тутберидзе дважды летала в Штаты, чтобы навестить дочь. СМИ сообщали, что фигуристы поженились в марте 2022 года.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на предстоящее участие Дэвис и Смолкина в турнире в США.