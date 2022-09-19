Тарасова отреагировала на предстоящее участие Дэвис и Смолкина в турнире в США

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин примут участие в Кубке вызова в США.

«Дэвис и Смолкин остались в США, потому что уже готовы принимать участие в соревнованиях. У молодых фигуристов первенства начинаются раньше. Это первый турнир, поэтому они и участвуют в нём. Что в этом плохого? Пускай они там покатаются, а потом приедут сюда», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Она также подчеркнула, что если спортсмены участвуют в соревнованиях в США, значит, им это разрешила федерация. По её мнению, вопросы об участии спортсменов в соревнованиях должны задаваться федерации, а не спортсменам.

17 сентября журналист Дэйв Лиз сообщил в социальных сетях, что Дэвис и Смолкин примут участие в Кубке вызова в США.

В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.

Дэвис и Смолкин тренируются в США. В межсезонье Тутберидзе дважды летала в Штаты, чтобы навестить дочь. СМИ сообщали, что фигуристы поженились в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин примут участие в отборе в сборную США по фигурному катанию.