Александрова и Сизикова вышли во второй круг турнира в Сеуле в парном разряде
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Россиянки переиграли кореянок Чхве Чи Хи и Пак Со Хён со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 10:7.
Следующими соперницами российских теннисисток станут победительницы пары Джесси Ромпис/Моюка Утидзима (Индонезия/Япония) — Кимберли Биррелл/Мэддисон Инглис (Австралия).
Призовой фонд турнира составляет более $250 тыс.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал совет российскому теннисисту Даниилу Медведеву, как вернуться на первую строчку мирового рейтинга.