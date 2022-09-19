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Александрова и Сизикова вышли во второй круг турнира в Сеуле в парном разряде

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Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова вышли во второй круг турнира в Сеуле в парном разряде.
Александрова и Сизикова вышли во второй круг турнира в Сеуле в парном разряде
  • Gettyimages.ru

Россиянки переиграли кореянок Чхве Чи Хи и Пак Со Хён со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 10:7.

Следующими соперницами российских теннисисток станут победительницы пары Джесси Ромпис/Моюка Утидзима (Индонезия/Япония) — Кимберли Биррелл/Мэддисон Инглис (Австралия).

Призовой фонд турнира составляет более $250 тыс.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал совет российскому теннисисту Даниилу Медведеву, как вернуться на первую строчку мирового рейтинга.

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