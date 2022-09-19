военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тарпищев рассказал, что нужно сделать Медведеву для возвращения статуса первой ракетки мира

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал совет российскому теннисисту Даниилу Медведеву, как вернуться на первую строчку мирового рейтинга.
Тарпищев рассказал, что нужно сделать Медведеву для возвращения статуса первой ракетки мира
  • РИА Новости

«Медведев — очень быстрый теннисист, но этот аспект нивелирует его сильные стороны. Если он внесёт корректировку, играть ему станет легче. Ему нужно действовать как можно ближе к задней линии, идеально — в самом корте», — цитирует Тарпищева Betonmobile.ru.

Он также подчеркнул, что данные действия будут доставлять соперникам российского теннисиста максимальные неудобства. По его словам, это поможет Медведеву снова возглавить мировой рейтинг.

Напомним, что Медведев вылетел с Открытого чемпионата США в 1/8 финала и лишился лидерства в рейтинге ATP. Новой первой ракеткой мира стал испанец Карлос Алькарас, выигравший US Open 2022. Россиянин занимает четвёртое место.

Ранее Медведев прокомментировал потерю статуса первой ракетки мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить