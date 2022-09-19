Тарпищев рассказал, что нужно сделать Медведеву для возвращения статуса первой ракетки мира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал совет российскому теннисисту Даниилу Медведеву, как вернуться на первую строчку мирового рейтинга.

«Медведев — очень быстрый теннисист, но этот аспект нивелирует его сильные стороны. Если он внесёт корректировку, играть ему станет легче. Ему нужно действовать как можно ближе к задней линии, идеально — в самом корте», — цитирует Тарпищева Betonmobile.ru.

Он также подчеркнул, что данные действия будут доставлять соперникам российского теннисиста максимальные неудобства. По его словам, это поможет Медведеву снова возглавить мировой рейтинг.

Напомним, что Медведев вылетел с Открытого чемпионата США в 1/8 финала и лишился лидерства в рейтинге ATP. Новой первой ракеткой мира стал испанец Карлос Алькарас, выигравший US Open 2022. Россиянин занимает четвёртое место.

Ранее Медведев прокомментировал потерю статуса первой ракетки мира.