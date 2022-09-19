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Медведев прокомментировал потерю статуса первой ракетки мира

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о потере статуса первой ракетки мира.
Медведев прокомментировал потерю статуса первой ракетки мира
  • Gettyimages.ru

«Рейтинг является следствием ваших результатов, и если взять, например, американское лето, я не набрал достаточно очков, чтобы остаться №1 или даже №2 или №3, принимая во внимание тот факт, что Рууд, Алькарас и Надаль набрали гораздо больше очков. Так что это просто логично», — приводит слова Медведева Eurosport.

Он также подчеркнул, что у него нет никаких чувств после потери статуса первой ракетки мира. По его словам, он может сказать себе, что нужно много работать, если он хочет вернуться на первое место в рейтинге.

Напомним, что Медведев вылетел с Открытого чемпионата США в 1/8 финала и лишился лидерства в рейтинге ATP. Новой первой ракеткой мира стал испанец Карлос Алькарас, выигравший US Open 2022.

Ранее российская теннисистка Елена Веснина, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, объяснила, почему Медведеву не удалось защитить титул чемпиона US Open.

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