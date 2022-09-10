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Веснина: думаю, Медведев ненадолго потерял статус первой ракетки мира

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Российская теннисистка Елена Веснина, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, объяснила, почему её соотечественнику Даниилу Медведеву не удалось защитить титул чемпиона US Open.
Веснина: думаю, Медведев ненадолго потерял статус первой ракетки мира
  • AP

«Я думаю, что Даниил ненадолго утратил статус первой ракетки мира. Конечно, большую роль сыграло давление. Защищать титул Большого шлема всегда непросто, мало кому это удаётся, потому что большая ответственность. Должно сложиться много факторов, немного повезти», — приводит слова Весниной РИА Новости.

Она подчеркнула, что россиянину не повезло со жребием на турнир. По словам Весниной, Медведев попал на сложного соперника, поэтому у него не получилось победить.

«Я думаю, он сделает выводы и будет готов в следующий раз», — заключила спортсменка.

26-летний российский теннисист опустится в обновлённом рейтинге на четвёртое место.

Медведева обойдут испанец Карлос Алькарас (5100) и норвежец Каспер Рууд (5370), которые продолжают борьбу на US Open 2022.

Рууд станет первой ракеткой мира, если победит на Открытом чемпионате США или проиграет в финале кому-либо, кроме испанца Алькараса.

В финале US Open Рууд сыграет с Алькарасом.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился мнением о грядущих изменениях в рейтинге ATP.

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