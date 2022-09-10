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Чесноков считает, что Рууд и Алькарас достойны первой строчки в рейтинге ATP

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился мнением о грядущих изменениях в рейтинге ATP.
Чесноков считает, что Рууд и Алькарас достойны первой строчки в рейтинге ATP
  • Gettyimages.ru

«Рууд здорово играет этот сезон. Был в финале в Майами, был в финале Ролан Гаррос. Это его лучший сезон. Алькарас тоже заслуживает стать первым в мире. Физическая подготовка у него, как у монстра. Алькарас и Рууд достойны звания первой ракетки мира», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

26-летний Даниил Медведев опустится в обновлённом рейтинге на четвёртое место.

Медведева обойдут испанец Карлос Алькарас (5100) и норвежец Каспер Рууд (5370), которые продолжают борьбу на US Open 2022.

Рууд станет первой ракеткой мира, если победит на Открытом чемпионате США или проиграет в финале кому-либо, кроме испанца Алькараса.

В финале US Open Рууд сыграет с Алькарасом (Испания).

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением об изменениях в мировом рейтинге ATP.

 

 

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