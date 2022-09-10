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Тарпищев: Алькарас и Рууд набрали очки для первой ракетки, но Медведев своё ещё выиграет

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о грядущих изменениях в мировом рейтинге ATP.
Тарпищев: Алькарас и Рууд набрали очки для первой ракетки, но Медведев своё ещё выиграет
  • РИА Новости

«Алькарас в начале года набрал много очков, Рууд был в финале «Ролан Гаррос» — взял свои очки. Рейтинг считается странно, но теннис противоречит спортивной формулировке. Ты должен все 25 недель быть в форме. Медведеву не стоит расстраиваться, что он не будет первым», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что российский теннисист не играл полтора месяца из-за травмы.

«Сейчас-то он набрал игру, но нервная система тренируется. Ещё своё выиграет», — заключил Тарпищев.

26-летний теннисист из России опустится в обновлённом рейтинге на четвёртое место.

Медведева обойдут испанец Карлос Алькарас (5100) и норвежец Каспер Рууд (5370), которые продолжают борьбу на US Open 2022.

Рууд станет первой ракеткой мира, если победит на Открытом чемпионате США или проиграет в финале кому-либо, кроме испанца Алькараса.

Карен Хачанов в матче 1/2 финала потерпел поражение от Рууда из Норвегии в четырёх сетах со счётом 6:7, 6:2, 5:7, 2:6. Игра продолжалась 3 часа 1 минуту.

В финале US Open Рууд сыграет с Алькарасом (Испания).

Ранее Рууд прокомментировал выход в финал US Open.

 

 

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