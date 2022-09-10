Рууд прокомментировал выход в финал US Open

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал выход в финал Открытого чемпионата США.

«Этот матч был одним из лучших у меня. Вначале мы оба нервничали, были брейки и у меня, и у него. Мне повезло, что я выиграл первый сет, и это немного успокоило меня, а во втором и четвёртом я играл просто отлично», — приводит слова Рууда пресс-служба US Open.

26-летний теннисист из Москвы в матче 1/2 финала потерпел поражение от Каспера Рууда из Норвегии в четырёх сетах со счётом 6:7, 6:2, 5:7, 2:6. Игра продолжалась 3 часа 1 минуту.

Следующим соперником Рууда станет Карлос Алькарас (Испания).

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук объяснил, почему Хачанов проиграл Рууду в полуфинале US Open.