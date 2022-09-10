Янчук объяснил, почему Хачанов проиграл Рууду в полуфинале US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение Карена Хачанова в полуфинале US Open 2022.

«Карен в полуфинале играл вполне достойно. На этом турнире Хачанов добился максимального результата из наших теннисистов. В матче с Руудом была борьба. Карен в ряде розыгрышей не уступал, но количество невынужденных ошибок у Карена было больше. Приходилось много передвигаться и играть в темпе», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Хачанов крупнее норвежского теннисиста и это сказалось на качестве матча. По словам тренера, россиянин в розыгрышах допускал ошибки и это предопределило итог игры.

«Норвежец сыграл стабильно, на своём уровне, но ни в чём не превосходил Хачанова, кроме невынужденных ошибок. Игра была на равных. Карен сыграл турнир на свою пятёрку», — заключил Янчук.

26-летний теннисист из Москвы в матче 1/2 финала потерпел поражение от Каспера Рууда из Норвегии в четырёх сетах со счётом 6:7, 6:2, 5:7, 2:6. Игра продолжалась три часа одну минуту.

Следующим соперником Рууда станет Карлос Алькарас (Испания).

Ранее Хачанов заявил, что гордится выходом в полуфинал US Open.