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Хачанов заявил, что гордится выходом в полуфинал US Open

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Российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги выступлений на Открытом чемпионате США — 2022.
Хачанов заявил, что гордится выходом в полуфинал US Open
  • Gettyimages.ru

«Я действительно горжусь тем, что дошёл до полуфинала US Open и был очень близок к финалу. Я думал о трофее, мечтал его поднять. Не люблю говорить слишком много и заходить слишком далеко — я сегодня проиграл. Это показывает мне уровень, на котором я играю, так что принимаю всё с положительной стороны», — приводит слова Хачанова пресс-служба US Open.

Он также заявил, что должен смотреть вперёд с ясной головой и продолжать работать. По его словам, он будет тренироваться и верить, что когда-нибудь поднимет над головой этот трофей.

26-летний теннисист из Москвы в матче 1/2 финала потерпел поражение от Каспера Рууда из Норвегии в четырёх сетах со счётом 6:7, 6:2, 5:7, 2:6. Игра продолжалась 3 часа 1 минуту.

Следующим соперником Рууда станет победитель матча Карлос Алькарас (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США).

Общий призовой фонд US Open 2022 составляет около $60 млн.

Ранее сообщалось, что Хачанов не смог пробиться в финал Открытого чемпионата США по теннису.

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