Камоцци: верю, что Каррера может возглавить «Ювентус»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном назначении Массимо Карреры на пост главного тренера «Ювентуса».

«Я верю, что Каррера может возглавить «Ювентус». А почему нет? Он отлично знает команду, долгое время работал там ассистентом, имеет большой опыт, добивался чемпионства со «Спартаком». Думаю, это вполне реально», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Инсайдер сообщал, что, помимо Карреры, новым наставником «Ювентуса» может стать Паоло Монтеро, который сейчас возглавляет молодёжную команду туринцев.

На данный момент «Ювентус» возглавляет Массимилиано Аллегри. После семи туров чемпионата Италии сезона-2022/23 итальянский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав десять очков.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал новость о возможном назначении Карреры на пост главного тренера «Ювентуса».