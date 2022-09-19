Коган объяснил новость о решении 19 российских фигуристов сменить гражданство

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал новость о том, что с начала года 19 российских фигуристов подали запрос на смену спортивного гражданства в ФФККР.

«Во-первых, те 19 заявок на переходы, они поступили с последнего заседания исполкома, который рассматривал этот вопрос. Последнее заседание, которое рассматривало вообще вопрос о переходах, — май 2021 года. В декабре мы дали разрешение вот этим 12 на переход. Или 13, я не помню», — цитирует Когана «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что несколько человек являются детьми, которые родились и выступают за рубежом. По его словам, по правилам Международного союза конькобежцев (ISU), если спортсмен не участвовал в турнирах, то федерация всё равно запрашивает разрешение на переход.

«Те семь заявок, которые остались, они будут рассмотрены в соответствии с правилами в декабре», — заключил Коган.

Напомним, что в организации сообщили о том, что рассмотрят семь запросов спортсменов на переход в сборные других стран. С начала года в федерацию поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала не осуждать российских спортсменов за смену гражданства.