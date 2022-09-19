В Федерации фигурного катания рассказали об интересе к первенствам России из-за рубежа

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган заявил об интересе иностранной аудитории к российским соревнованиям.

«В личных письмах очень много запросов на то, чтобы посмотреть прокаты. Достаточно большое количество людей посмотрело контрольные прокаты среди юниоров. Мы уверены, что будет огромное количество просмотров, в том числе из-за рубежа. Мы попозже об этом поговорим, где можно будет посмотреть», — сказал Коган на пресс-конференции.

Он также отметил, что одно из нововведений, которое ввела Федерация, — призовой фонд, который составит более 100 млн рублей. По его словам, это должно поддержать спортсменов, тренеров и интерес к фигурному катанию с точки зрения отсутствия финансовых потерь за участие в международных соревнованиях.

Прокаты национальной команды пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

28 августа ISU сообщил о резервировании порядка €2,6 млн на погашение убытков от «кризисных ситуаций» из-за отстранения фигуристов из России.

Ранее стал известен список фигуристов, которые примут участие в контрольных прокатах сборной России.