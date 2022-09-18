Хавбек «Сочи» Бурмистров: игра шла по сценарию «Факела»

Полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров прокомментировал результат матча десятого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».

«Мы потеряли два очка и пропустили необязательный гол в начале игры. Хорошо, что быстро отыграли. Игра шла по их сценарию. Мы хотели контролировать мяч, а они больше оборонялись», — цитирует Бурмистрова «Матч ТВ».

По его словам, после удаления футболисты «Факела» «ещё больше сели».

«Надо было контролировать мяч, но на этом поле не получалось это сделать», — заключил Бурмистров.

«Факел» вдесятером удержал ничью в выездном матче с «Сочи» (1:1). В составе «Сочи» мяч забил Кристиан Нобоа (11-я минута). У «Факела» отличился Евгений Морозов (пятая).

Воронежский клуб во втором тайме остался в меньшинстве. На 71-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён форвард Матвей Ивахнов.

Ранее «Краснодар» дома обыграл «Химки» в матче РПЛ.