«Краснодар» дома обыграл «Химки»

«Краснодар» одержал победу над «Химками» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошёл на стадионе «Краснодара» и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Краснодара» забитыми мячами отметились Сперцян (7-я минута), Кривцов (33-я) и Кутовой (90 + 6).

Единственный мяч в составе гостей забил Кухарчук на 57-й минуте.

«Краснодар» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками. «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.

Ранее сообщалось, что Сперцян открыл счёт в матче десятого тура РПЛ с «Химками».