РФС: Карасёв справился с судейством в матче «Динамо» — «Зенит»
- РИА Новости
«Карасёв никаких, на мой предварительный взгляд, неверных решений в ключевых моментах не принимал. В любом матче могут быть какие-то шероховатости: правильно или неправильно зафиксированы штрафные, угловые и другие моменты. Но в целом, мне кажется, ключевых ошибок не было», — цитирует Каманцева ТАСС.
Он подчеркнул, что «Динамо» всегда может обратиться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС).
«Мы с удовольствием его примем и разъясним те моменты, которыми они недовольны», — добавил Каманцев.
Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. Мячи забили Андрей Мостовой (35-я минута) и Густаво Мантуан (93-я).
«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.
«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.
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