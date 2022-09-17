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РФС: Карасёв справился с судейством в матче «Динамо» — «Зенит»

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о работе бригады арбитров во главе с Сергеем Карасёвым в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом».
РФС: Карасёв справился с судейством в матче «Динамо» — «Зенит»
  • РИА Новости

«Карасёв никаких, на мой предварительный взгляд, неверных решений в ключевых моментах не принимал. В любом матче могут быть какие-то шероховатости: правильно или неправильно зафиксированы штрафные, угловые и другие моменты. Но в целом, мне кажется, ключевых ошибок не было», — цитирует Каманцева ТАСС.

Он подчеркнул, что «Динамо» всегда может обратиться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС).

«Мы с удовольствием его примем и разъясним те моменты, которыми они недовольны», — добавил Каманцев.

Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. Мячи забили Андрей Мостовой (35-я минута) и Густаво Мантуан (93-я).

«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее Йоканович раскритиковал работу Карасёва.

Ранее Семак оценил возможности нападающих команды Ивана Сергеева и Матео Кассьерры.







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