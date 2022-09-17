Йоканович раскритиковал работу Карасёва: судил без уважения к «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о работе главного арбитра Сергея Карасёва в матче десятого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«В футболе всё бывает, но я не уверен, что эпизод со второй жёлтой карточкой тянул на неё. Та ситуация сложна для оценки, однако и без неё было много решений, которые я не понял. По сегодняшнему матчу у меня на душе сложилось впечатление некоторого неуважения к нам со стороны арбитра», — цитирует Йокановича РИА Новости.

При этом сербский специалист подчеркнул, что «Зенит» показал хороший футбол и заслужил победу.

Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. Мячи забили Андрей Мостовой (35-я минута), Густаво Мантуан (93-я).

«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее Семак оценил возможности нападающих команды Ивана Сергеева и Матео Кассьерры.