Хет-трик Сон Хын Мина помог «Тоттенхэму» разгромить «Лестер» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» на своём поле нанёс разгромное поражение «Лестеру» в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.

Игра в Лондоне завершилась со счётом 6:2 в пользу «шпор».

В составе команды Антонио Конте мячи забили Гарри Кейн (восьмая минута), Эрик Дайер (21-я), Родриго Бентанкур (47-я) и Сон Хын Мин (73-я, 84-я и 88-я). У «Лестера» отличились Юри Тилеманс (шестая) и Джеймс Мэддисон (41-я).

«Тоттенхэм» (17 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Лестер» (одно очко) располагается на 20-й строчке.

Ранее Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком АПЛ в августе.