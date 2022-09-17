Хет-трик Сон Хын Мина помог «Тоттенхэму» разгромить «Лестер» в матче АПЛ
- AP
Игра в Лондоне завершилась со счётом 6:2 в пользу «шпор».
В составе команды Антонио Конте мячи забили Гарри Кейн (восьмая минута), Эрик Дайер (21-я), Родриго Бентанкур (47-я) и Сон Хын Мин (73-я, 84-я и 88-я). У «Лестера» отличились Юри Тилеманс (шестая) и Джеймс Мэддисон (41-я).
«Тоттенхэм» (17 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Лестер» (одно очко) располагается на 20-й строчке.
Ранее Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком АПЛ в августе.