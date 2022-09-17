Шишкин — о дерби «Спартак» — «Локомотив»: матч может закончиться с любым результатом

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин оценил шансы красно-белых в столичном дерби в рамках матча десятого тура чемпионата России по футболу.

«Такое ощущение, что матч может закончиться абсолютно с любым результатом — и победой, и поражением. Уровень футболистов-то у команды хороший, просто рисунка игры не вижу. Думаю, у «Спартака» больше шансов на победу. Надеюсь, что красно-белые» выиграют и вернутся в гонку лидеров», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Вместе с тем он считает, что «Локомотив» сейчас очень сильно лихорадит.

«У «Спартака» картинка более прорисованная, тренер гнёт свою линию. Пусть не всегда получается, но хотя бы есть понимание, во что они будут играть», — заключил Шишкин.

Ранее бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча десятого тура между «Спартаком» и «Локомотивом» в чемпионате России.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 18 сентября. Начало — в 19:00 мск.

После девяти туров РПЛ красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков. Железнодорожники (девять очков) находятся на 11-м месте.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет выплачивать зарплату Кейта Бальде до окончания срока дисквалификации.