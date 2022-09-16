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Трефилов: не стоит посыпать голову пеплом после недопуска к международным стартам

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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов высказался об отстранении российских спортсменов от участия в международных стартах.
Трефилов: не стоит посыпать голову пеплом после недопуска к международным стартам
  • РИА Новости

«Мотивация одна: если Ленин завещал учиться, то нам надо работать. Такой период уже был, не надо делать трагедии, надо работать, чтобы быть готовыми представить страну в нормальном состоянии, когда нас допустят. Посыпать голову пеплом не стоит», — цитирует Трефилова ТАСС.

Он напомнил, что во времена СССР страна тоже не попала на Олимпиаду, а в гандболе было всего два-три соревнования, чемпионата Европы не было.

«У клубов была только Лига чемпионов. То есть соревнований практически никаких не было, но мы играли и выигрывали», — добавил Трефилов.

EHF приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Ранее в EHF сообщили, что исполнительный комитет организации отложил принятие решения о допуске российских клубов к участию в турнирах под её эгидой.

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