Колыванов назвал постоянные жалобы "Краснодара" на судейство проявлением слабости

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о жалобах «Краснодара» на судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я бы не сказал, что клуб постоянно рассуждает о судействе. Просто были конкретные моменты. Их разобрали. По итогам того же матча с ЦСКА выяснилось, что Сергей Иванов сделал всё абсолютно правильно. Регулярно говорить о судьях — проявлять слабость. Тем более южане не так плохо проводят чемпионат. Дай бог, чтобы арбитры ещё и достойно обслуживали их матчи», — сказал Колыванов в интервью RT.

Ранее бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о том, что «Краснодар» часто критикует решения арбитров в нынешнем сезоне РПЛ.